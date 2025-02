MÃ©tÃ©o du jeudi 13 fÃ©vrier : Temps nuageux avec pluies Ã©parses sur certaines rÃ©gions

Météo du jeudi 13 février : Temps nuageux avec pluies éparses sur certaines régions

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), la journée du jeudi 13 février 2025 sera marquée par un brouillard local en matinée, avant de laisser place à un ciel partiellement nuageux. L’après-midi, les nuages s’épaissiront progressivement sur le Nord-Ouest et le Centre, accompagnés de pluies éparses et d’orages locaux.

Le vent soufflera du nord sur les régions nord et centrales, et de l’ouest sur le sud, avec une intensité faible à modérée.

Côté températures, une légère baisse est attendue. Les maximales oscilleront entre 11 et 14°C sur les hauts plateaux de l’Ouest, du Nord et du Centre, et entre 16 et 21°C dans les autres régions.

Gnetnews