Météo du jeudi 28 août : Orages attendus à l’intérieur du pays et sirocco dans le Sud

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), le temps sera partiellement nuageux jeudi 28 août sur l’ensemble du pays, avant l’apparition d’orages locaux accompagnés d’averses dans l’après-midi sur les régions occidentales du Nord et du Centre. Ces orages pourraient ponctuellement s’étendre vers l’Est.

Le vent, d’abord faible à modéré et soufflant du secteur sud, s’orientera vers le nord dans l’après-midi, devenant relativement fort, voire localement violent près des côtes et en montagne lors des orages, avec des rafales pouvant dépasser temporairement 70 km/h. Durant la nuit, un renforcement du vent est attendu dans le Sud, provoquant par endroits des tourbillons de sable réduisant la visibilité.

La mer sera agitée à très agitée selon les zones.

Côté températures, les maximales varieront entre 30 et 36 °C sur les côtes nord et centrales ainsi que sur les hauteurs de l’Ouest. Elles atteindront 37 à 43 °C ailleurs, avec des pics pouvant grimper jusqu’à 45 °C dans le Sud, où le phénomène du sirocco est attendu par endroits.

Gnetnews