Météo du jeudi 28 août : Orages attendus à l’intérieur du pays et sirocco dans le Sud

28-08-2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), le temps sera partiellement nuageux jeudi 28 août sur l’ensemble du pays, avant l’apparition d’orages locaux accompagnés d’averses dans l’après-midi sur les régions occidentales du Nord et du Centre. Ces orages pourraient ponctuellement s’étendre vers l’Est.

Le vent, d’abord faible à modéré et soufflant du secteur sud, s’orientera vers le nord dans l’après-midi, devenant relativement fort, voire localement violent près des côtes et en montagne lors des orages, avec des rafales pouvant dépasser temporairement 70 km/h. Durant la nuit, un renforcement du vent est attendu dans le Sud, provoquant par endroits des tourbillons de sable réduisant la visibilité.

La mer sera agitée à très agitée selon les zones.

Côté températures, les maximales varieront entre 30 et 36 °C sur les côtes nord et centrales ainsi que sur les hauteurs de l’Ouest. Elles atteindront 37 à 43 °C ailleurs, avec des pics pouvant grimper jusqu’à 45 °C dans le Sud, où le phénomène du sirocco est attendu par endroits.

Gnetnews

Fil d'actualités

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

Vaccination contre la rage : la campagne nationale démarre le 1er s

28-08-2025

Projets autoroutiers : le ministre de l’Équipement appelle à acc

28-08-2025

Affaire Sihem Ben Sedrine : l’examen reporté à septembre

28-08-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Lire aussi

Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une

Fil d'actualités

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

Vaccination contre la rage : la campagne nationale démarre le 1er septembre

28-08-2025

Projets autoroutiers : le ministre de l’Équipement appelle à accélérer les

28-08-2025

Affaire Sihem Ben Sedrine : l’examen reporté à septembre

28-08-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025