Météo du jour : Brouillard matinal et temps partiellement nuageux sur l’ensemble du pays

L’Institut National de la Météorologie annonce pour ce matin la présence de brouillard local, notamment dans les régions basses et à proximité des cours d’eau. Ce phénomène se dissipera progressivement pour laisser place à un temps partiellement nuageux sur la majorité des régions.

Le vent soufflera au sud au nord et au centre, et de secteur est au sud. Il sera faible à modéré, avant de se renforcer progressivement près des côtes nord.

Peu agitée au départ, la mer deviendra progressivement agitée à forte au nord du pays.

Coté températures, les maximales seront comprises entre 20° et 25°C dans le nord et entre 26 et 31°C dans les régions intérieures et sud-ouest, avec une légère hausse attendue dans certaines zones.

