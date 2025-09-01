Météo du lundi 1er septembre : légère hausse des températures et orages locaux attendus

01-09-2025

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce, pour ce lundi 1er septembre 2025, un temps généralement peu nuageux le matin, devenant partiellement couvert au fil de l’après-midi. Des cellules orageuses isolées, accompagnées de pluies, sont prévues sur les hauteurs de l’ouest, aussi bien au Nord qu’au Centre du pays.

Les vents souffleront du secteur sud sur les régions du Nord et du Centre, et du secteur est sur le Sud. Ils seront relativement forts à proximité des côtes, mais resteront faibles à modérés à l’intérieur des terres.

Côté températures, une légère hausse est attendue, alors que la mer sera agitée à localement houleuse.

