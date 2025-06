MÃ©tÃ©o du lundi 23 juin: Un temps clair et des tempÃ©ratures en hausse

Météo du lundi 23 juin: Un temps clair et des températures en hausse

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, la journée du lundi 23 juin 2025 sera marquée par un temps généralement clair sur l’ensemble du territoire tunisien.

Les températures connaîtront une légère hausse, avec des maximales oscillant entre 25 et 30°C sur les zones côtières et les régions de hauteurs, et atteignant 36 à 39°C dans l’intérieur du pays.

Côté vent, des rafales relativement fortes sont attendues dans le sud, tandis qu’elles resteront faibles à modérées ailleurs. La mer, quant à elle, sera peu agitée.

