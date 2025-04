Météo du lundi 7 avril 2025 : Ciel partiellement nuageux, pluies et vents forts sur certaines régions

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), la journée de ce lundi 7 avril 2025 sera marquée par un temps partiellement nuageux sur l’ensemble du pays, avec des pluies attendues par endroits.

Des passages nuageux sont prévus sur le nord et le centre, accompagnés de pluies éparses. Ces dernières pourraient être temporairement orageuses dans l’après-midi, notamment sur les régions du centre, Sfax et le sud-ouest.

Côté vents, ils souffleront du nord sur le nord et le centre, et de l’est sur le sud. Ils seront relativement forts à forts sur les côtes nord et dans les zones sud où des phénomènes de sable sont également attendus. Ailleurs, le vent restera faible à modéré.

La mer sera agitée au nord, peu agitée à agitée sur le Golfe de Gabès, et peu agitée sur les autres côtes.

Les températures maximales oscilleront entre 17 et 21°C sur le nord, le centre et le sud-est du pays. Elles atteindront entre 23 et 28°C dans les autres régions, pouvant grimper jusqu’à 33°C sur l’extrême sud.

