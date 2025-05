MÃ©tÃ©o du mardi 13 mai : Orages attendus sur lâ€™ouest du pays et lÃ©gÃ¨re hausse des tempÃ©ratures

Météo du mardi 13 mai : Orages attendus sur l’ouest du pays et légère hausse des températures

L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit pour ce mardi 13 mai 2025 un temps partiellement nuageux sur l’ensemble du pays. Les nuages deviendront progressivement plus denses dans l’après-midi, notamment sur les régions ouest du nord et du centre, où des orages locaux sont attendus. Ces cellules orageuses pourraient s’accompagner d’averses parfois intenses et de chutes de grêle par endroits.

Côté mer, la houle sera modérée à agitée sur le golfe de Gabès, tandis qu’elle restera peu perturbée sur les autres zones côtières.

Les températures enregistreront une légère hausse : elles oscilleront entre 21 et 23°C dans les régions nord, et atteindront 24 à 27°C ailleurs dans le pays.

