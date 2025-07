Météo du mardi 1er juillet : légère hausse des températures et ciel partiellement nuageux

L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit, pour la journée du mardi 1er juillet 2025, un temps globalement stable marqué par des passages nuageux. Ces derniers deviendront progressivement plus denses dans l’après-midi, notamment sur les régions de l’ouest du centre du pays.

Les vents souffleront de l’est, avec une intensité faible à modérée. Côté mer, l’état sera peu agité sur l’ensemble des côtes, à l’exception du golfe de Gabès où elle sera agitée.

Les températures connaîtront une légère hausse. Les maximales oscilleront entre 30 et 35°C sur les zones côtières et les hauteurs, tandis qu’elles atteindront entre 36 et 41°C dans les régions intérieures.

Gnetnews