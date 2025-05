MÃ©tÃ©o du mardi 20 mai : Ciel partiellement nuageux, vents forts et tempÃ©ratures en hausse

Météo du mardi 20 mai : Ciel partiellement nuageux, vents forts et températures en hausse

Selon les prévisions météorologiques, la journée du mardi 20 mai 2025 sera marquée par un temps partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire tunisien. Les nuages s’intensifieront localement dans l’après-midi, notamment sur les régions du nord et certaines zones du sud-est, où de faibles pluies pourraient survenir par endroits.

Le vent soufflera avec une intensité relativement forte près des côtes et dans le sud, où il pourrait soulever localement des tourbillons de sable, réduisant la visibilité. Ailleurs, il sera d’intensité modérée.

La mer sera agitée à localement très agitée sur les côtes nord, tandis qu’elle restera peu agitée à agitée sur les autres littoraux.

Côté températures, les maximales oscilleront entre 28 et 33°C dans les régions du nord et sur les hauteurs, et atteindront 34 à 38°C dans le reste du pays.

