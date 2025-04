MÃ©tÃ©o du mardi 29 avril : Ciel nuageux et pluies localisÃ©es attendues dans le nord

Météo du mardi 29 avril : Ciel nuageux et pluies localisées attendues dans le nord

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce pour ce mardi 29 avril 2025 un temps globalement nuageux, marqué par des passages parfois denses en matinée sur les régions côtières de l’Est, accompagnés de quelques pluies éparses. Dans le reste du pays, les nuages seront passagers mais pourraient s’intensifier au fil de la journée, notamment dans le nord où de faibles pluies locales sont attendues dans l’après-midi.

Côté vent, une brise d’est soufflera faiblement à modérément, avant de se renforcer progressivement, notamment dans les régions du sud et de Surat.

La mer sera peu agitée en général, mais deviendra agitée au large du cap Serrat, et ondulée sur les autres côtes.

Les températures oscilleront entre 14 et 18°C dans les zones de l’intérieur ouest, et entre 18 et 21°C sur le littoral.

