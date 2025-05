MÃ©tÃ©o du mardi 6 mai : Temps instable au nord, vents forts et sable au sud

Météo du mardi 6 mai : Temps instable au nord, vents forts et sable au sud

La journée de mardi 6 mai 2025 s’annonce marquée par une instabilité météorologique sur le nord du pays. Des passages nuageux parfois denses y sont attendus, avec des pluies éparses pouvant prendre localement un caractère orageux.

Les vents souffleront du nord sur les régions nord et centre, et de l’est sur le sud du pays. Ils seront forts, en particulier sur les côtes est ainsi que dans le sud, où des phénomènes de sable sont à prévoir.

La mer sera agitée à très agitée le long du littoral.

Côté températures, une baisse est prévue. Elles oscilleront entre 20 et 28°C sur le nord, le centre et l’est du pays. Ailleurs, elles varieront entre 29 et 36°C, avec des pics pouvant atteindre 39°C à l’extrême sud.

Gnetnews