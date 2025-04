MÃ©tÃ©o du mardi 8 avril 2025 : Ciel partiellement nuageux avec quelques pluies attendues au sud-est et dans lâ€™ouest du pays

Météo du mardi 8 avril 2025 : Ciel partiellement nuageux avec quelques pluies attendues au sud-est et dans l’ouest du pays

L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit pour ce mardi 8 avril 2025 un temps partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire. Les passages nuageux seront parfois denses, notamment dans l’extrême sud-est ainsi que sur les régions occidentales du nord et du centre, où de faibles pluies pourraient localement se produire.

Les vents souffleront du nord sur les régions nord et centre, et de l’est sur le sud, avec une intensité généralement faible à modérée.

La mer sera agitée.

Côté températures, aucune variation significative n’est attendue. Les maximales oscilleront entre 17 et 22°C sur le nord, le centre et l’est du sud, et atteindront entre 23 et 25°C sur le reste des régions méridionales.

