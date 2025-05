Météo du mercredi 14 mai : Pluies intermittentes et vents forts au programme

La journée du mercredi 14 mai 2025 connaîtra un ciel partiellement couvert, avec des passages nuageux parfois denses, notamment sur l’extrême nord et le nord-ouest du pays, où des pluies intermittentes sont attendues.

Les vents souffleront de secteur est sur le nord et le centre, et de secteur sud sur le sud. Leur intensité sera modérée à relativement forte, mais des rafales dépassant les 90 km/h pourraient se produire près des côtes et dans les régions sud du pays, accentuant la sensation d’instabilité.

La mer s’annonce agitée à très agitée sur l’ensemble du littoral, et localement houleuse dans le golfe d’Hammamet, appelant à la prudence des usagers de la mer.

Côté températures, les maximales oscilleront entre 18 et 25°C dans les régions nord et centre, tandis qu’elles atteindront entre 26 et 33°C ailleurs, avec des pics pouvant localement grimper jusqu’à 37°C dans le sud.

Gnetnews