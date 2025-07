Météo du mercredi 16 juillet 2025 : orages attendus sur les hauteurs de l’ouest et températures en forte hausse dans le sud-ouest

La journée de ce mercredi 16 juillet 2025 sera marquée par un temps généralement partiellement nuageux sur l’ensemble du pays. Toutefois, des formations orageuses localisées accompagnées de pluies sont attendues dans l’après-midi, notamment sur les hauteurs de l’ouest du centre du pays.

Les températures maximales varieront entre 29 et 34°C sur les régions côtières nord et les zones montagneuses, tandis qu’elles oscilleront entre 35 et 41°C ailleurs. Dans le sud-ouest, elles atteindront localement les 43°C, avec l’apparition du sirocco par endroits.

Les vents souffleront du secteur nord sur le nord et le centre, et du secteur est sur le sud. Ils seront forts près des côtes nord, faibles à modérés ailleurs, avant de se renforcer l’après-midi sur les côtes est, lors des épisodes orageux, et localement dans le sud avec possibilité de phénomènes de type « chergui » (tourbillons de sable).

La mer sera très agitée au nord, et agitée à localement très agitée sur les côtes est.

