Météo du mercredi 23 avril : Nuages, averses et légère hausse des températures

L’Institut national de la météorologie prévoit pour ce mercredi 23 avril 2025 un temps partiellement nuageux sur l’ensemble du pays, avec des passages nuageux parfois denses, notamment sur les régions intérieures du centre et du sud. Ces formations nuageuses pourraient donner lieu à des averses localisées accompagnées d’orages, avant de s’étendre progressivement vers certaines zones de l’est.

Côté vent, il soufflera du secteur nord, relativement fort sur les côtes nord, et plus faible à modéré ailleurs.

La mer sera agitée au nord et peu agitée à localement ondulée sur les côtes orientales.

Les températures seront en légère hausse, variant entre 15 et 19°C dans les régions nord et entre 20 et 24°C dans le centre et le sud. Un temps printanier mais instable à prévoir.

Gnetnews