Météo du mercredi 28 mai 2025 : Ciel dégagé et températures en hausse

La journée de mercredi s’annonce globalement clémente sur l’ensemble du territoire tunisien, avec un ciel dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie.

Les vents souffleront du nord sur les régions nord et centrales, et de l’est sur le sud du pays. Ils seront relativement forts sur les zones côtières et les hauteurs, mais resteront faibles à modérés dans les autres régions.

Côté mer, elle sera peu agitée dans le golfe de Gabès, tandis qu’elle sera agitée à localement très agitée sur le reste du littoral.

Les températures seront en légère hausse. Les maximales oscilleront entre 23 et 27°C sur le nord et les régions montagneuses, entre 29 et 35°C dans les autres zones, et pourront grimper jusqu’à 38°C dans le sud-ouest du pays.

