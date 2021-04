Météo du samedi 10 avril: Temps clair et températures en hausse

Le temps sera clair et les températures en hausse pour ce samedi 10 avril indique l’Institut National de la Météorologie.

Le mercure oscillera entre 17 et 25 degrés dans le nord et entre 22 et 27 degrés dans le reste du pays.

Par ailleurs, le vent soufflera fort près des côtes et dans le sud. Il atteindra les 60km/h par endroit. A cet égard, l’INM appelle à la vigilance pour la pêche et la navigation à cause d’un mer très agitée.

Gnetnews