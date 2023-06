Météo du samedi 24 juin 2023

Selon les dernières prévisions de l’Institut national de la météorologie, le temps prévu pour ce samedi 24 juin sera caractérisé par la présence de quelques nuages dans les régions du Nord et du Centre. Au Sud, le ciel sera dégagé en début de journée, mais quelques nuages pourraient apparaître par la suite.

Les conditions venteuses seront relativement fortes, avec des vitesses comprises entre 30 et 50 km/h près des côtes, et faibles à modérées, entre 15 et 30 km/h, dans les autres régions. Le vent se renforcera légèrement la nuit au Sud, accompagné d’un phénomène de sable localisé.

En ce qui concerne la mer, elle sera agitée à très agitée au niveau du littoral Nord et du Golfe de Hammamet, tandis qu’elle sera légèrement agitée dans les autres zones côtières.

Quant aux températures maximales, elles varieront entre 30 et 36 degrés Celsius dans les régions du Nord, sur les hauteurs et le long de la côte Est. Dans les autres régions, les températures atteindront entre 37 et 41 degrés Celsius, avec localement la présence du sirocco, un vent chaud et sec en provenance du désert.

