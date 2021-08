Météo du samedi 28 août

Après quelques jours de répit, les températures repartent à la hausse pour ce samedi 28 août. Le temps sera clair sur le nord du pays tandis que le centre et le sud seront caractérisés par des passages nuageux.

Des orages accompagnés de chutes de pluies et de grêles apparaîtront dans l’après-midi dans les régions Ouest.

D’après l’Institut National de la Météorologie, le mercure entre 34 et 38 degrés dans le nord, le centre et les côtes et entre 28 et 42 degrés dans le reste du pays.

Gnetnews