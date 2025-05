Météo du vendredi 16 mai : ciel nuageux et quelques pluies attendues sur le nord et le centre

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), la journée du vendredi 16 mai 2025 sera marquée par un temps partiellement nuageux sur l’ensemble du pays, avec des passages parfois très nuageux sur les régions du nord et du centre, où quelques pluies éparses pourraient survenir.

Les températures connaîtront une légère baisse. Les maximales oscilleront entre 21 et 24°C dans les régions nord et centre, avoisineront les 17°C sur les hauteurs, et se situeront entre 25 et 29°C ailleurs.

Côté vent, il soufflera du secteur nord, relativement fort sur les côtes nord, mais faible à modéré dans les autres zones.

La mer sera agitée à très agitée, notamment sur le littoral nord.

