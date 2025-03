Météo du vendredi 28 mars : Temps partiellement nuageux et pluies orageuses au nord

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, la Tunisie connaîtra un temps partiellement nuageux ce vendredi 28 mars, avec des pluies temporairement orageuses attendues à l’extrême nord du pays.

Les températures seront en légère hausse, oscillant entre 15 et 20°C dans les régions du Nord et entre 21 et 27°C dans le reste du pays.

Le vent soufflera fort sur les côtes, tandis qu’il restera modéré dans les autres régions. La mer sera très agitée, nécessitant la prudence des marins et des pêcheurs.

