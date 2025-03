Météo du vendredi 7 mars : Légère hausse des températures et pluies éparses au nord

L’Institut national de la météorologie prévoit une légère hausse des températures pour la journée du vendredi 7 mars 2025. Les maximales oscilleront entre 17 et 22 degrés, tandis qu’elles ne dépasseront pas 14 degrés sur les hauts plateaux de l’ouest.

Le temps sera marqué par des nuages parfois denses, accompagnés de pluies éparses et d’orages occasionnels, notamment sur les régions du nord, et localement sur le centre et le sud.

Côté vent, il soufflera fort du secteur ouest près des côtes nord, et sera modéré à faible dans le reste du pays. La mer sera très agitée à agitée au nord, et agitée sur le reste du littoral.

Gnetnews