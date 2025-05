Météo : Fortes pluies et vents violents attendus sur plusieurs régions

L’Institut national de la météorologie annonce un épisode de perturbations climatiques à partir de la soirée de ce mercredi 14 mai 2025. Des pluies temporairement orageuses et localement abondantes sont attendues dans les régions de l’ouest du pays, avec des cumuls estimés entre 30 et 50 mm. Ces précipitations s’étendront progressivement vers l’est, accompagnées localement de chutes de grêle.

Les conditions pluvieuses persisteront jeudi 15 mai, touchant le nord, le centre et le sud-est du pays. Les régions du Sahel, du Cap Bon, de Zaghouan et de Kairouan seront particulièrement concernées, avec des cumuls pouvant atteindre entre 40 et 60 mm, et localement jusqu’à 80 mm.

Par ailleurs, des vents forts, pouvant souffler jusqu’à 70 km/h, sont attendus dans le sud, sur les hauteurs ainsi qu’au passage des cellules orageuses. Une baisse sensible des températures est également prévue, notamment dans le nord et le centre. Les autorités appellent à la vigilance, notamment dans les zones vulnérables aux inondations.

Gnetnews