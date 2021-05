Météo : Températures en baisse, et vent violent ce mardi en Tunisie

L’Institut national de la Météorologie (INM) prévoit ce mardi 25 Mai, une baisse relative des températures, avec la poursuite du déferlement des courants venant du Nord.

Les maximales seront comprises entre 21 et 26° dans les régions côtières, et entre 30 et 35° dans le reste des régions ; elles atteindront les 42° à l’extrême sud, avec l’apparition du Sirocco.

L’INM met en garde contre la violence du vent, qui requiert la vigilance près des côtes et au Sud, où il sera accompagné de tempêtes de sable.

Les bulletins d’alerte restent en vigueur pour la navigation et la pêche ; la mer sera fortement agitée sur les Côtes-Est, et agitée au Nord.

Le temps sera partiellement nuageux dans la plupart des régions.

