Migration : La Suède finance des retours volontaires pour freiner les arrivées irrégulières

Le gouvernement suédois a annoncé, mardi 13 mai 2025, l’octroi d’une enveloppe de 9,2 millions d’euros à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Cette aide vise à intensifier les retours de migrants depuis la Suède et l’Union européenne et à lutter contre l’immigration irrégulière en provenance notamment de l’Irak, la Somalie, l’Ouzbékistan et la Tunisie.

Cette décision s’inscrit dans une politique migratoire de plus en plus stricte depuis la crise migratoire de 2015, durant laquelle la Suède avait accueilli un grand nombre de demandeurs d’asile. Depuis, les gouvernements de gauche comme de droite ont resserré les conditions d’asile, avec un durcissement accéléré sous l’exécutif en place depuis 2022, soutenu par le parti d’extrême droite Démocrates de Suède.

Selon le communiqué officiel, les fonds alloués permettront également de renforcer les dispositifs de retour vers la Syrie et de lutter contre la traite des êtres humains en Ukraine. L’OIM, précisons-le, intervient uniquement dans le cadre de retours volontaires et « ne facilite ni ne met en œuvre les expulsions », insistant sur le consentement éclairé des personnes concernées.

