Nouveau PDG à l’Office de la Topographie et du cadastre

Le ministère de l’Equipement et de l’Habitat a annoncé, ce mardi 11 janvier, la nomination de Ahmed Kamel, en tant que PDG de l’Office de la Topographie et du cadastre.

Ahmed Kamel est un ingénieur principal, titulaire du diplôme national d’ingénieur spécialité ingénierie civile, de l’Ecole nationale d’ingénieurs de Tunis. Il a une expérience de plus de 30 ans et a occupé plusieurs postes au ministère, tels que directeur général de l’aménagement du territoire et PDG de la Société Tunisie autoroutes.

Gnetnews