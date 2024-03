Moez Belhassine inaugure le pavillon Tunisien à la Bourse internationale du tourisme à Berlin (ITB)

Ce lundi 05 mars, Moez Belhassine, ministre du Tourisme, a officiellement inauguré le pavillon tunisien à la Bourse Touristique de Berlin « ITB ». Cet événement d’envergure internationale se déroule du 5 au 7 mars à Berlin, la capitale allemande, avec la participation du Ministère du Tourisme, représenté par l’Office National du Tourisme Tunisien et en présence de nombreux professionnels du secteur touristique tunisien.

L’inauguration a été marquée par la présence de S.E. l’ambassadeur de Tunisie à Berlin, M. Wassef Chiha, du Directeur Général de l’Office National du Tourisme Tunisien, M. Helmi Hassine, de la présidente de la Fédération tunisienne de l’hôtellerie, Mme Dorra Milad, et du président de la Fédération Tunisienne des Agences de Voyage M. Ahmed Bettayeb.

Le ministre du Tourisme a souligné que la Bourse internationale du tourisme de Berlin est l’une des plus grandes et importantes foires professionnelles internationales du tourisme. Elle constitue le plus grand rassemblement annuel de l’industrie touristique mondiale, réunissant de nombreuses délégations gouvernementales officielles et des professionnels de premier plan du secteur du tourisme à l’échelle mondiale.

À cette occasion, Moez Belhassine a tenu une série de rencontres officielles et professionnelles importantes avec les ministres du Tourisme d’Oman, pays invité d’honneur de cette édition, et de l’Égypte. Il a également rencontré le Secrétaire général de l’Organisation Mondiale du Tourisme, M. Zurab Pololikashvili, ainsi que des représentants de plusieurs médias allemands et européens. Ces rencontres offrent une opportunité importante pour renforcer les liens avec les partenaires de l’industrie du tourisme et des voyages en Allemagne et dans le monde.

Après l’ouverture officielle du pavillon tunisien, le ministre du Tourisme a effectué une visite à l’intérieur du pavillon, rencontrant plusieurs exposants tunisiens. Il a souligné l’importance du rôle du secteur privé du tourisme dans le développement de l’industrie touristique en Tunisie et la stimulation des flux touristiques vers la Tunisie. Il a exprimé ses vœux de succès aux exposants tunisiens pour la conclusion de partenariats fructueux avec leurs homologues allemands et du monde entier, contribuant ainsi au développement continu de l’attrait touristique du pays.

Selon un communiqué du département, le pavillon tunisien a suscité un intérêt considérable et croissant des visiteurs dès le premier jour de la Bourse, mettant en avant l’héritage culturel et civilisationnel ainsi que les composantes du tourisme alternatif et durable dont regorge la Tunisie.

À cette occasion, le ministre du Tourisme a supervisé un événement organisé par l’ambassade de Tunisie à Berlin, en marge de la participation tunisienne à l’ITB, consacré à l’inscription de l’île de Djerba sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. L’événement a réuni un nombre important de personnalités allemandes et de professionnels du secteur touristique tunisien.

