Mohamed Ali Boughdiri demande aux enseignants de remettre les notes à l’administration

Le ministre de l’Éducation, Mohamed Ali Boughdiri, a exhorté les enseignants à remettre les notes des examens à l’administration afin de garantir le droit des élèves à l’évaluation. Il a souligné que malgré les difficultés financières du pays, le gouvernement reste attaché à assurer le droit à l’éducation publique.

Lors d’une conférence de presse tenue à Tunis pour annoncer les préparatifs des examens et concours nationaux, le ministre a informé que de nombreux enseignants avaient déjà remis les notes.

Boughdiri a insisté sur l’importance de la concertation et du dialogue avec toutes les parties prenantes pour assurer le bon déroulement des examens et concours nationaux.

Il a également déclaré que le ministère s’engage à entreprendre une réforme du secteur de l’éducation en révisant et en développant les programmes d’enseignement, ainsi qu’en améliorant les conditions de travail des enseignants.

Le ministre a rappelé qu’un accord avait été conclu avec la fédération générale de l’enseignement secondaire pour prévoir des augmentations salariales en 2026, 2027 et 2028, compte tenu de la crise financière actuelle du pays. Il a également mentionné que des travaux d’entretien et de maintenance seront effectués dans plus de 5000 établissements éducatifs.

