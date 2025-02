Mokwena-BelaÃ¯li : SeptiÃ¨me sacre pour l’EspÃ©rance !

Mokwena-Belaïli : Septième sacre pour l’Espérance !

L’Espérance Sportive de Tunis vient de remporter sa septième Supercoupe de Tunisie au terme d’un match dominé et gagné (2/0) face au Stade Tunisien.

Les Sang et or, très entreprenants durant tout le match, se sont imposés grâce à un but de Mokwena suite à une passe décisive en pleine course de Jebri ainsi qu’une réalisation de Belaïli suite à une grande action individuelle et un tir enveloppé qui a battu Dekhili.

GnetNews