Mondial U20 : Le Maroc domine l’Argentine et soulève le trophée

20-10-2025

Le Maroc a créé la sensation en remportant la Coupe du Monde U20 face à l’Argentine sur le score de 2-0, décrochant ainsi le tout premier titre mondial de son histoire dans cette catégorie, au terme d’un match disputé à Santiago, au Chili. Les « Lionceaux de l’Atlas » ont bâti leur succès sur une première mi-temps époustouflante, notamment grâce à un doublé de l’attaquant Yassir Zabiri (un but dès l’entame et un second à la 29e minute sur un centre d’Othmane Maamma), assommant les champions en titre argentins.

Malgré une réaction de l’Albiceleste qui a tenté de revenir en seconde période, les Marocains, portés par une défense solide et un état d’esprit irréprochable, ont su gérer leur avance pour sceller leur victoire historique et offrir à l’Afrique son deuxième titre mondial U20 après le Ghana en 2009.

