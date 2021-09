Mouez Hassen : « Je suis au CA parce que les choses ont changé »

Mouez Hassen s’edt exprimé, 24h après sa signé en faveur du Club Aficain jusqu’en 2023. Le keeper a déclaré qu’il a accepté l’offre de la direction clubiste parce qu’il a été convaincu par le projet : « Auparavant, j’avais refusé. Il y avait un autre président et la situation n’était pas claire. Avec le nouveau bureau directeur, les ambitions et le projet sont convainquants et les idées sont claires. Je relève le défi et j’espère réussir et revenir en sélection. C’est pour cela que je suis là ».

GnetNews