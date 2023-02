Najla Bouden s’entretient avec Joey Hood qui réaffirme « la poursuite du soutien » des Etats-Unis à la Tunisie

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a reçu, hier, jeudi 23 février à la Kasbah, le nouvel ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, Joey Hood.

Bouden a souligné « l’ancienneté des relations entre la Tunisie et les Etats-Unis ». Comme elle a évoqué « la situation économique et sociale dans le pays, et l’état d’avancement de la mise en oeuvre du programme de réforme économique et social », rapporte en substance un communiqué de la présidence du gouvernement.

Elle s’est, par ailleurs, arrêtée aux « difficultés et défis » auxquels se heurte le processus de réformes.

Joey Hood a, pour sa part, affirmé la volonté de la partie américaine de consolider la coopération économique avec la Tunisie, notamment en faisant croitre les échanges commerciaux entre les deux pays, et en consolidant la coopération dans les domaines des énergies renouvelables et de l’économie verte.

Le diplomate américain a réitéré, la poursuite du soutien de son pays à la Tunisie dans ses négociations avec le FMI, et en matière de réalisation des réformes nécessaires en vue du redressement de l’économie.

