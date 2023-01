Najla Bouden supervise une sÃ©ance de travail sur la recherche et le sauvetage en mer

Najla Bouden supervise une séance de travail sur la recherche et le sauvetage en mer

La Cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a supervisé ce vendredi au Palais du Gouvernement à la Kasbah, une séance de travail ministérielle consacrée à l’examen d’un projet de décret relatif la recherche et au sauvetage maritime dans les eaux tunisiennes.

Le projet de décret vise à coordonner étroitement les efforts et les interventions des différentes structures publiques dans le domaine de la recherche et du sauvetage en mer et à accélérer le respect par la Tunisie de ses obligations internationales en matière de sécurité maritime.