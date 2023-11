« Nos principaux concurrents dans la région ont une capacité aérienne que la Tunisie n’a pas » (ministre)

Le ministre du Tourisme, Moez Blhassine, a affirmé, ce mardi, à l’Assemblée que le développement du tourisme, passe par l’amélioration de nos politiques de commercialisation et de promotion et l’amélioration de l’accès à la destination tunisienne par voie aérienne, maritime et terrestre. « On ne peut aller loin en matière de tourisme tunisien, si l’on ne gagne pas le défi du transport aérien », a-t-il souligné.

En réponse aux interrogations des députés, lors de l’examen du projet du budget de son ministère 2024 en plénière, Belhassine a indiqué que « nos principaux concurrents dans la région ont une capacité aérienne que la Tunisie n’a pas », signalant que l’amélioration de la situation de Tunisair, et des compagnies nationales et de leur compétitivité, représente un soutien et une relance du tourisme, ce qui nous aidera à atteindre les objectifs tracés pour la prochaine période ».

S’agissant du secteur de l’Artisanat, le ministre a souligné que ses exportations se sont accrues, et ont avoisiné les 149 millions de dinars en 2022, soit une hausse de 27 % par rapport à 2021.

Etant donné l’exiguïté du marché intérieur, la Tunisie devra miser sur le marché mondial, où la demande est grande, a-t-il dit.

La Tunisie est en mesure de multiplier ces chiffres par trois, les trois prochaines années, ce qui requiert, notamment, l’amélioration de sa capacité de production.

Il a ajouté que les plafonds de financement ont été revus à la hausse, passant de 5 mille à 10 mille dinars pour l’artisan et de 12 mille à 20 mille pour les entreprises de l’artisanat, afin que l’artisanat tunisien soit présent dans les principaux rendez-vous internationaux.

La Tunisie sera l’invitée d’honneur à partir du 02 décembre au salon de l’Artisanat « ARTIGIANO IN FIERA » de Milan, lequel attire un million de visiteurs, ce sera l’ occasion de faire connaitre les créations de nos artisans, a souligné Belhassine.

Le ministre est revenu à la faiblesse du budget accordé à son ministère (180 millions de dinars), celui-ci représente 0,3 % des dépenses des autres missions, évoquant « des moyens modestes pour un ministère qui a la charge de deux secteurs totalisant 13 % du PIB ».

