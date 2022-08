Noureddine Khademi met fin à son sit-in à l’aéroport de Tunis-Carthage

Après 6 jours de sit-in, Noureddine Khademi et sa famille ont finalement quitté ce mardi matin l’aéroport de Tunis-Carthage pour leur domicile. C’est ce qu’a annoncé le député du mouvement Ennahdha et assesseur du président du Parlement chargé de la communication, Maher Medhioub via un post sur sa page Facebook.

Pour rappel, Khademi, ancien ministre des Affaires religieuses avait entamé un sit-in depuis le 18 août dernier en raison d’une interdiction de voyage administrative émanant du ministère de l’Intérieur. Madhioub a expliqué que les raisons de l’arrêt de ce sit-in en affirmant qu’ils avaient fait l’objet de pression et de harcèlement.

Toujours selon ce post Facebook, Noureddine Khademi aurait reçu une convocation « d’urgence » devant la justice afin de justifier cette interdiction de voyage. Par ailleurs, Maher Madhioub a salué « la détermination » de l’ex-ministre et de sa famille dans « leur combat contre la procédure S-17 ».

« Son application arbitraire est une atteinte grave aux droits de l’Homme et à la liberté de circulation », peut-on lire.

Gnetnews