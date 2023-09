Meloni appelle à la reprise du partenariat avec la Tunisie et annonce une première tranche d’aide de l’UE la semaine prochaine (Mise à jour)

La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a appelé, ce vendredi 29 septembre, à la reprise du partenariat avec la Tunisie, qui donne des signes satisfaisants, rapporte l’agence de presse italienne, Nova.

Lors d’une conférence de presse, en marge de la réunion d’Euromed 9 à la Valette (Malte), Meloni a déclaré : « nous avons besoin de reprendre notre partenariat avec la Tunisie qui donne des signes satisfaisants ».

La présidente du Conseil italien a évoqué un modèle devant être généralisé à l’ensemble des pays d’Afrique du Nord.

Elle a, par ailleurs, annoncé que la première tranche des aides de l’Union européenne destinées à la Tunisie, interviendra la semaine prochaine, parlant d' »un signal concret ».

La Tunisie avait décidé tout récemment, lors du Conseil de sécurité nationale tenue sous la présidence du chef de l’Etat, le report d’une visite prévue d’une délégation de la commission européenne à une date ultérieure, réaffirmant son attachement à sa souveraineté nationale, sans en renoncer à un iota.

Cette décision est intervenue après les bruits ayant circulé sur l’intention de la partie européenne, de créer en Tunisie une zone de recherche et de sauvetage (SAR).

Dans une interview accordée à la chaîne « la Russie Aujourd’hui », en marge de sa visite à Moscou, le ministre des Affaires étrangères a déclaré que c’étaient les Européens qui avaient tenu à ce que cet accord ait lieu, en allusion au mémorandum signé le 16 juillet dernier, entre la Tunisie et l’Union européenne.

«La relation tuniso-européenne devra être globale et non pas focalisée sur un seul aspect, si elle venait à reposer sur la seule migration, ce serait un partenariat bancal dans lequel on ne s’inscrirait pas », a-t-il affirmé.

Gnetnews