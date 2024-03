Tunisie : Le secret d’un régime alimentaire équilibré et sain pendant le Ramadan

Le mois sacré du Ramadan en Tunisie ne se résume pas seulement à la dévotion spirituelle, mais également à des changements significatifs dans les habitudes alimentaires et comportementales.

Cette période, marquée par le jeûne du lever au coucher du soleil, a des implications profondes sur la vie quotidienne des Tunisiens, influençant non seulement leur relation avec la nourriture, mais aussi leur comportement global.

Équilibrer les repas : Quels aliments privilégier ?

La nutrition pendant le Ramadan nécessite une attention particulière pour garantir un équilibre optimal des nutriments. Il est essentiel de consommer des aliments riches en fibres, en protéines, en glucides complexes, ainsi qu’en vitamines et minéraux essentiels. Les repas de l’iftar et du shour (le repas avant l’aube) doivent être planifiés stratégiquement pour fournir l’énergie nécessaire tout au long de la journée.

Même s’il est parfois difficile de se réveiller tôt, après une nuit qui eut être plus courte pendant ce mois sacré, le shur est important pour assurer une journée de jeûne réussie. C’est la raison pour laquelle il doit être nutritif. Ainsi, les choix alimentaires peuvent inclure des céréales complètes, des œufs, du yaourt, des fruits, des légumes et des fruits secs. Les « drôo » et autres « bsissa », mets tunisiens par excellence peuvent être solution pour affronter les heures à venir.

Par ailleurs, les aliments riches en fibres aident à maintenir la satiété plus longtemps, tandis que les protéines favorisent une libération d’énergie progressive.

La rupture du jeûne avec l’Iftar est aussi un moment crucial. Attention à ne pas se jeter sur la nourriture trop rapidement. Il est important de commencer par des dattes et de l’eau pour réhydrater le corps, suivies d’une soupe légère. En effet, l’hydratation revêt une importance particulière pendant le Ramadan, car le jeûne peut entraîner une déshydratation. Il est essentiel de boire suffisamment d’eau pendant les heures de non jeûne. Les boissons sucrées et caféines devraient être limitées, car elles peuvent entraîner une déshydratation.

Pour les plats qui accompagnent la soupe d’entrée, il est préférable de privilégier les protéines maigres comme le poulet ou le poisson, accompagnés de céréales complètes et de légumes et de limiter la consommation d’aliments riches en graisses et en sucre pour éviter une augmentation soudaine de la glycémie.

Conseils pour une nutrition saine pendant le Ramadan

Diversifier les repas : Inclure une variété d’aliments dans les repas pour assurer un apport nutritionnel complet.

Contrôler les portions : Éviter les excès alimentaires pendant l’Iftar et le Shur pour éviter les problèmes digestifs.

Éviter les aliments transformés : Limiter la consommation d’aliments riches en sucres ajoutés, en graisses saturées et en sel.

Modifications alimentaires et gestion des émotions

Pendant le Ramadan, les changements dans les habitudes alimentaires et la privation de nourriture et de boissons pendant les heures de jeûne, peuvent influencer les niveaux d’énergie et les fluctuations de sucre dans le sang. Cela peut avoir des répercussions sur les émotions, entraînant parfois des variations de l’humeur et de la patience.

C’est pour cette raison que le jeûne nécessite une discipline personnelle, ce qui peut contribuer au renforcement de la patience et de la maîtrise de soi. Les individus doivent apprendre à contrôler leurs impulsions et à adopter une approche réfléchie face aux défis quotidiens.

La prière, la méditation et la lecture du Coran peuvent influencer le comportement de chacun en encourageant des attitudes positives, la réflexion et la recherche de la paix intérieure.

Le mois de Ramadan offre une occasion d’introspection et de croissance personnelle, alors pourquoi ne pas utiliser ce temps pour faire un bilan sur les objectifs, les valeurs et les comportements, qui pourraient nous conduire à des changements positifs dans la vie quotidienne.

Bien que les effets du jeûne sur le comportement soient variés, il est important de reconnaître que ces changements dépendent largement des expériences individuelles et de la manière dont chaque personne aborde cette pratique spirituelle. Dans de nombreux cas, le Ramadan peut contribuer à un comportement plus réfléchi, altruiste et tourné vers la spiritualité, renforçant ainsi les aspects positifs de la personnalité.

Wissal Ayadi