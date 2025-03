Offensive meurtrière à Gaza : la Tunisie condamne fermement l’attaque israélienne

La Tunisie a exprimé, ce mardi 18 mars 2025, sa condamnation la plus ferme de l’attaque menée à l’aube par les forces israéliennes sur plusieurs zones de la bande de Gaza. Dans un bilan encore provisoire, cette offensive a causé la mort de centaines de civils, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, ainsi que des centaines de blessés et de disparus.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a dénoncé une « violation flagrante » de l’accord de cessez-le-feu et un « mépris total » des règles du droit international humanitaire. Il a également estimé que cette escalade vise à compromettre les efforts de désescalade et à aggraver la situation dans la région.

Le ministère a qualifié cette offensive de « guerre génocidaire », affirmant qu’elle témoigne de l’échec d’Israël à éradiquer le droit du peuple palestinien à l’autodétermination. « Plus les massacres s’intensifient, plus la volonté des Palestiniens de défendre leur terre se renforce », souligne le communiqué.

La Tunisie appelle la communauté internationale à prendre ses responsabilités et à mettre fin aux violences contre les civils. Elle réaffirme son soutien à la cause palestinienne et plaide pour l’établissement d’un État palestinien indépendant sur l’ensemble du territoire palestinien, avec Al-Qods Al-Sharif pour capitale.

Gnetnews