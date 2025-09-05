Ouverture des inscriptions dans les jardins d’enfants publics inclusifs pour l’année 2025-2026

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a annoncé l’ouverture des inscriptions pour l’année éducative 2025-2026 dans les jardins d’enfants publics inclusifs, à partir du lundi 1er septembre 2025. Les activités reprendront le lundi 15 septembre 2025.

Les parents souhaitant inscrire leurs enfants sont invités à se rapprocher des délégations régionales aux affaires de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, durant les horaires administratifs.

Concernant les frais, et conformément à la décision conjointe de la ministre de la Famille et de la ministre des Finances du 12 octobre 2022, ils sont fixés à 30 dinars pour l’inscription annuelle, 50 dinars pour l’abonnement mensuel et 5 dinars pour l’assurance par enfant.

Toutefois, une exonération est prévue pour les enfants issus de familles défavorisées ou à revenu limité, les orphelins, ainsi que les enfants en situation de handicap — notamment ceux atteints de troubles du spectre autistique — et les bénéficiaires du programme de promotion de la petite enfance.

La liste complète des jardins d’enfants publics inclusifs est disponible via ce lien.

