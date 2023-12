Ouverture du Forum arabe sur la cybersÃ©curitÃ© par le Ministre de l’IntÃ©rieur, Kamel Feki

Ouverture du Forum arabe sur la cybersécurité par le Ministre de l’Intérieur, Kamel Feki

Le ministre de l’Intérieur, M. Kamel Feki, a présidé aujourd’hui, mardi 5 décembre 2023, la troisième édition du Forum arabe sur la cybersécurité, intitulée « Protection des données personnelles à l’ère du big data et de l’intelligence artificielle ». Cet événement est organisé par l’Organisation arabe des technologies de la communication et de l’information, en présence du président de l’organisation, d’un représentant de la Ligue arabe, ainsi que de plusieurs ambassadeurs des pays arabes et d’experts en technologies de l’information et de la communication.

Dans son discours, le ministre a souligné que la cybersécurité représente l’un des défis majeurs à un niveau stratégique, avec des impacts nationaux, régionaux et internationaux, nécessitant une collaboration et une unification des efforts des pays arabes pour trouver des solutions globales et communes. Il a appelé à une approche collaborative intégrée, ainsi qu’à un cadre législatif approprié, en veillant à posséder les compétences, mécanismes, et technologies nécessaires pour assurer la protection des ressources numériques, des données personnelles, et la sécurité des citoyens.

M. Kamel Feki a insisté sur l’importance de faire face aux menaces cybernétiques, d’établir des mécanismes de surveillance et de contrôle efficaces, et d’assurer une préparation à la réponse en cas de danger. Il a souligné que, en Tunisie, la lutte contre les menaces cybernétiques et la mise en place de moyens de surveillance et de réponse efficaces constituent des conditions préalables essentielles pour assurer une protection adéquate des ressources vitales de l’État et des données personnelles des citoyens, dans le cadre d’une approche nationale intégrée couvrant les aspects sécuritaires, économiques, sociaux, et technologiques.

Gnetnews