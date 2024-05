Ouverture d’une enquÃªte pour blanchiment d’argent sur Borhen Bsaiss et Mourad Zeghidi

Ouverture d’une enquête pour blanchiment d’argent sur Borhen Bsaiss et Mourad Zeghidi

Le porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis, Mohamed Zitouna, a annoncé ce lundi sur les ondes de Mosaïque FM que le ministère public a ordonné l’ouverture d’une enquête concernant Borhen Bsaiss et Mourad Zeghidi.

Cette enquête fait suite à des informations jugées « sérieuses » sur leur éventuelle implication dans des activités de blanchiment d’argent.

Les investigations porteront sur les sources de financement, le recrutement, la gestion et l’utilisation de ces fonds. De sérieuses suspicions d’enrichissement illicite et de possession illégale d’actions et de propriétés dans des entreprises sont également examinées.

