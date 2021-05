Palestine/ Gaza : 198 martyrs dont 58 enfants, 40 mille habitants poussÃ©s Ã  lâ€™exode

Palestine/ Gaza : 198 martyrs dont 58 enfants, 40 mille habitants poussés à l’exode

Le bilan de l’offensive israélienne contre Gaza ne cesse de s’alourdir. Quelque 198 martyrs dont 58 enfants et 35 femmes sont tombés sous un pilonnage intensif et anarchique des forces d’occupation, alors que les recherches se poursuivent pour repêcher d’éventuels rescapés sous les décombres. Les raids ont fait 1235 blessés.

21 Martyrs et des centaines de blessés ont été, par ailleurs, dénombrés en Cisjordanie.

L’occupation a intensifié ses raids contre la ville de Gaza à l’aube de ce lundi, 100 raids ont été lancés du Nord au Sud, et le pilonnage se poursuit encore.

L’offensive israélienne contre Gaza a poussé des dizaines de milliers d’habitants à l’exode, et a provoqué une grande destruction des bâtiments et infrastructure, ainsi que des dégâts considérables au niveau du réseau électrique, ce qui a donné lieu à une grave crise humanitaire dans cette ville enclavée.

Le ministère de la Santé palestinien, cité par le site arab48, fait état de plus de 40 mille personnes de la bande de Gaza, ayant quitté leur maison et quartier, en quête d’un lieu sûr.

Selon l’émissaire de l’ONU pour le Proche-Orient, Tor Wennesland, 40 écoles et 04 hôpitaux ont été touchés en partie, ou totalement détruits, du fait du pilonnage israélien.

Au total, et jusqu’à hier, 18 bâtiments ont été démolis, dont quatre tours d’habitation. Une de ces tours abritait les locaux de l’Associated Press (AP) et d’el-Jazeera.

Gaza manque aussi d’électricité, avec une capacité du réseau réduite de moitié, après que six lignes électriques sur un total de dix lignes ont été touchées.

Le haut comité arabe des territoires de 48 a décrété à l’issue de sa réunion dimanche une grève générale, dans les villes et villages palestiniens, en riposte à l’agression israélienne contre le peuple palestinien, rapporte l’agence de presse palestinienne Wafa.

Le mouvement de résistance Fatah a appelé ce lundi toutes les factions palestiniennes à répondre à cet appel, pour affirmer l’unité du peuple palestinien là où il se trouve.

Le haut comité avait appelé le peuple palestinien à observer, demain mardi, une journée de colère populaire, « dans toutes les places et les points de friction, en signe de protestation contre l’occupation d’al-Quds, de la bande de Gaza, des terres de 48 et de la Cisjordanie, et pour affirmer la capacité du peuple palestinien et son obstination à reconquérir sa liberté, à s’affranchir totalement de l’occupation et à instaurer son Etat indépendant ».

Selon un communiqué de l’armée israélienne, relayée par le site arab48.com, l’aviation israélienne a perpétré 1180 raids sur des endroits différents de la bande de Gaza, alors que les factions palestiniennes ont lancé 3150 roquettes, dont 90 % ont été contrés par le dôme de fer, prétend-elle.

