Participation active de la Tunisie à la sixième session du Forum de Coopération Arabo-Russe à Marrakech

Le 20 décembre 2023, Mounir Ben Rjiba, Secrétaire d’État auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, a dirigé la délégation tunisienne lors de la sixième session du Forum de Coopération Arabo-Russe, tenue à Marrakech, Maroc. La réunion a réuni les Ministres des Affaires Étrangères des États arabes, de la Fédération de Russie et le Secrétaire Général de la Ligue des États Arabes.

Dans son discours, le Secrétaire d’État a réaffirmé la position ferme de la Tunisie concernant l’agression brutale subie par le peuple palestinien, appelant à une cessation immédiate de cette violence et à une assistance urgente pour le peuple palestinien. Il a également plaidé en faveur de la fin du siège injuste imposé dans la Bande de Gaza et dans tous les Territoires palestiniens.

Mounir Ben Rjiba a exprimé le plein soutien de la Tunisie à la lutte légitime du peuple palestinien pour la libération nationale, la restauration de ses droits inaliénables et l’établissement d’un État indépendant et pleinement souverain avec Al-Qods Al-Charif comme capitale.

La réunion a constitué une plateforme pour discuter des questions régionales et internationales d’intérêt commun entre les parties arabe et russe. De plus, le plan d’action pour la période 2024-2026, visant la mise en œuvre des principes et objectifs du Forum de Coopération Arabo-Russe dans les domaines politique, économique, social et culturel, a été abordé.

