Peines de prison pour Maher Zid et Mohamed Ali Aroui

Le tribunal de première instance de Tunis a condamné, ce mercredi 30 mai, Maher Zid, ancien député du parlement dissous, à une peine de prison de 18 mois, et Mohamed Ali Aroui, ancien porte-parole du ministère de l’Intérieur, à une peine de 12 mois. Les peines sont exécutables immédiatement.

Cette décision a été confirmée par Mohamed Zeitouni, porte-parole du tribunal, lors d’une déclaration à la radio Mosaïque FM.

L’affaire remonte à une plainte déposée par des employés d’un ministère, accusant Maher Zid d’avoir utilisé sa position de présentateur d’une émission de radio pour diffuser des informations non vérifiées, portant atteinte à leur réputation. Il a été établi que Mohamed Ali Aroui avait fourni ces informations à Maher Zid pendant qu’il était porte-parole du ministère.

Selon Mohamed Zeitouni, Maher Zid a été condamné à un an de prison pour avoir attribué des faits inexacts à un fonctionnaire public, et à six mois supplémentaires pour diffamation publique, avec exécution immédiate des peines. Mohamed Ali Aroui a reçu une peine de six mois pour avoir attribué des faits inexacts à un fonctionnaire public et six mois pour diffamation publique, également avec exécution immédiate.

Gnetnews