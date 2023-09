Piantedosi promet la poursuite de la consolidation des capacités opérationnelles de la Tunisie, face à la traite des personnes

Le ministre de l’Intérieur, Matteo Piantedosi, a affirmé la détermination à consolider les capacités sécuritaires de la Tunisie, pour lui permettre de contrer la traite des personnes.

Recevant le commissaire européen à la politique d’élargissement et de voisinage, Olivér Varhelyi, au siège du ministère à Rome, Piantedosi s’est exprimé en ces termes : « Nous comptons poursuivre la coopération privilégiée avec le commissariat d’élargissement et du voisinage pour continuer la consolidation des capacités opérationnelles des autorités tunisiennes, en vue de stopper le trafic des personnes ».

Et de poursuivre : nous procédons également, à la faveur d’un financement de la partie européenne, au développement d’un projet de coopération avec l’organisation internationale des Migrations (OIM), et l’association nationale des constructeurs (ANCE), en vue d’encourager l’entrée légale des migrants au pays, et de les former sur le tas ».

En cette étape de révision du cadre financier pluriannuel de l’Union européenne, nous demandons la réorganisation des ressources, en application des mesures frontalières et de la charte européenne, a-t-il encore souligné.

