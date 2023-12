Plan exceptionnel du ministère des transports pour faciliter les déplacements pendant les vacances d’hiver 2023-2024

Dans le cadre des préparatifs visant à assurer le transport des citoyens pendant les vacances d’hiver de l’année 2023, coïncidant avec le Nouvel An administratif et la fête de la Révolution, le ministère des Transports a élaboré, en coordination avec les compagnies de transport terrestre nationales et régionales, un programme exceptionnel pour les jours du 15, 16, 17, 31 décembre 2023, ainsi que les 1er et 2 janvier 2024. L’objectif de ce programme est d’améliorer l’offre de transport et de l’adapter à la demande, garantissant ainsi la mobilité dans les meilleures conditions possibles.

Le programme comprend plusieurs mesures au niveau des compagnies nationales et régionales de transport terrestre. Les compagnies publiques de transport terrestre ont été autorisées à organiser des trajets supplémentaires sur l’ensemble de leurs lignes et sur d’autres lignes selon les besoins. Dans ce contexte, la société nationale de transport interurbain et les compagnies régionales de transport assureront 4122 trajets réguliers et 796 trajets supplémentaires sur l’ensemble de leurs lignes, soit une augmentation de 19 % par rapport à l’offre totale habituelle.

Au niveau de la compagnie nationale des chemins de fer tunisiens, celle-ci assurera 84 trajets réguliers et renforcera la composition des trains avec des wagons supplémentaires, offrant ainsi environ 21 000 sièges, soit une augmentation de 58 %.

En ce qui concerne le transport non régulier de personnes, des licences exceptionnelles ont été accordées aux taxis « Louage » pour effectuer des trajets sur l’ensemble du territoire national sans restriction de zone de desserte définie par la carte d’exploitation, et ce, pendant la même période.

En matière de suivi et d’organisation, des équipes de contrôleurs du ministère ont été chargées de superviser et de suivre le programme au niveau des stations de transport terrestre, des gares ferroviaires tunisiennes et des stations de taxis « Louage » sur l’ensemble du territoire national.

