Plateforme « Tunichèque » : 68 000 comptes ouverts en quatre jours

La Banque centrale de Tunisie (BCT) a révélé, par l’intermédiaire de Nizar Chaddad, directeur général des paiements et de l’inclusion financière, que la plateforme électronique « Tunichèque » a connu un succès fulgurant. En seulement quatre jours, pas moins de 68 000 comptes ont été ouverts, soit une moyenne de 17 000 comptes par jour.

L’application mobile dédiée a enregistré un total de 46 000 téléchargements, avec une utilisation croissante parmi les citoyens. Cependant, un petit pourcentage de comptes ouverts, soit 0,8 %, a fait l’objet de signalements, principalement liés à des problèmes de « géolocalisation », représentant 70 % des incidents signalés.

Chaddad a également détaillé les nouvelles fonctionnalités du chèque, conformément aux récentes révisions du Code de commerce. Celles-ci incluent des éléments essentiels tels que la mention du mot « chèque », l’ordre de paiement adressé à la banque ou à la poste, ainsi que la signature du tireur. Parmi les ajouts notables, on trouve aussi le plafond de paiement, une date de validité étendue pouvant aller jusqu’à six mois ou plus, et un QR code pour la vérification électronique.

Gnetnews