Plus de 20 000 recrutements dans la fonction publique en 2026, selon le ministre de l’Emploi

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, a annoncé ce lundi 12 mai 2025 que les recrutements dans la fonction publique dépasseront les 20 000 postes en 2026, une partie étant destinée à combler les postes vacants.

Lors d’une visite de travail dans le gouvernorat de Béja, le ministre a souligné que le Conseil national des régions et des districts jouera un rôle décisif dans l’élaboration du plan de développement national, notamment pour les propositions de création de centres de formation et d’autres projets structurants. Il a également fait savoir que son département travaille actuellement sur de nouvelles orientations pour certains centres et filières de formation, citant à titre d’exemple les centres de formation pour filles rurales, jugés aujourd’hui inadaptés aux réalités actuelles.

Riadh Chaoued a appelé les différents acteurs concernés à mieux diffuser les informations et à valoriser les grandes initiatives, les opportunités et les lignes de financement disponibles pour soutenir l’investissement et l’emploi. Il a encouragé une démarche proactive vers les établissements scolaires, les maisons de jeunes et les espaces communautaires pour vulgariser les mécanismes publics d’accompagnement, comme l’initiative stratégique de « l’auto-entrepreneur », ou encore les programmes d’inclusion des personnes en situation de handicap et de diversification des formations professionnelles.

Dans le cadre de sa tournée dans la région, le ministre a aussi indiqué que sa visite visait à débloquer plusieurs projets en suspens, notamment celui du centre de Téboursouk dont les travaux sont à l’arrêt depuis 2021. Il a en outre annoncé la création prochaine d’une direction régionale de l’emploi à Béja.

Concernant le centre de formation de Béja, le ministre a précisé que plus d’un million de dinars ont été alloués à sa réhabilitation, qui devrait se poursuivre jusqu’au début de l’année prochaine. Ce centre abritera, pour la première fois en Tunisie, une filière spécialisée dans la mécanique des moteurs à énergie mixte (électrique et essence), ainsi que d’autres spécialités adaptées aux besoins économiques spécifiques de la région.

La visite ministérielle a également inclus les délégations de Béja Sud, Téboursouk, Amdoun et Majaz El Bab, avec des haltes dans les centres de formation professionnelle de Béja et Téboursouk, le centre d’artisanat d’Amdoun, le centre pour filles rurales de Majaz El Bab, la direction régionale de l’emploi, l’Espace initiative de Béja et le bureau de l’emploi et du travail indépendant de Majaz El Bab.

