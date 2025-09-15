Plus de 2,3 millions d’élèves reprennent le chemin de l’école ce lundi

15-09-2025

La rentrée scolaire 2025-2026 démarre ce lundi 15 septembre pour quelque 2 325 443 élèves du préscolaire, de l’enseignement de base et du secondaire, selon les données du ministère de l’Éducation.

Ils seront encadrés par 160 000 enseignants répartis dans les différents niveaux. Parmi les élèves, on compte 61 000 enfants inscrits en préscolaire, 1 161 638 en primaire, 570 655 dans les collèges (général et technique) et 532 150 au secondaire.

Le ministère a précisé que les services de restauration et d’hébergement dans les cantines et internats seront opérationnels dès le premier jour de classe. Le programme de réhabilitation des infrastructures scolaires se poursuivra parallèlement, tout comme la coopération avec le ministère des Transports pour renforcer le réseau de bus scolaires.

Cette année, le réseau scolaire compte 6 164 établissements, dont 4 596 écoles primaires (+8 nouvelles) et 1 568 collèges et lycées (+7 nouveaux). Plus de 480 millions de dinars d’investissements ont été engagés pour la construction de nouveaux établissements, l’aménagement de 231 écoles, l’installation de 31 salles préfabriquées, la réalisation de 34 clôtures ainsi que l’équipement de 590 établissements en caméras de surveillance, dont 90 grâce à la société civile.

En matière d’équipements pédagogiques, 2 260 laboratoires informatiques mobiles ont été distribués, soit près de 29 380 ordinateurs portables, auxquels s’ajoutent 17 585 ordinateurs de bureau, 4 600 photocopieurs et 4 500 imprimantes multifonctions. Par ailleurs, plus de 85 000 mobiliers scolaires viendront équiper environ 5 700 salles de classe dès cette rentrée.

