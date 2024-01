Tunisie : La pÃ©nurie des produits de base se poursuit en ce dÃ©but d’annÃ©e, au grand dam des consommateurs

Tunisie : La pénurie des produits de base se poursuit en ce début d’année, au grand dam des consommateurs

Les années se suivent et se ressemblent… Voilà 18 mois que les Tunisiens vivent au rythme des pénuries de certaines denrées alimentaires. Sucre, farine, riz, semoule, lait se font rares dans les rayons des supermarchés. Faire ses courses est devenu une sorte de chasse au trésor.

Malgré la résilience des Tunisiens face à cette situation, leurs nerfs sont tout de même mis à rude épreuve.

Du côté des autorités, là aussi on ressasse le même discours : spéculations et frénésie seraient les causes de ce mal.

Nous sommes allés à la rencontre des consommateurs dans un hypermarché de la banlieue de Tunis afin de rendre compte de la situation dans les étals. Reportage.

Pas de pénurie de lait : alors pourquoi un rationnement ?

Salaire en poche et caddie en main, les Tunisiens sont nombreux à faire leurs courses en ce début de mois de janvier. Une activité qui pourrait être en somme banale et ordinaire mais qui ne l’est plus vraiment à cause de l’absence de quelques produits alimentaires de base.

Certains n’ont pas de panier, ni de sacs de courses…Ceux-là ont le seul objectif de rechercher les articles sujets de pénuries depuis de très longs mois. C’est le cas d’une mère de famille, que nous décidons de suivre au pas dans les allées du supermarché (avec son accord, bien sûr).

Pas le temps pour elle de flâner à travers les rayons… Elle sait exactement ce dont elle a besoin. Elle tient déjà péniblement dans ses bras deux briques de lait. « Je viens ici presque tous les jours pour trouver du lait pour mes 4 enfants », nous dit-elle en souriant. En effet, en raison du rationnement à deux litres par personne, cette mère courage se rend ici quotidiennement pour assurer les deux verres de lait qu’elle doit donner à ses enfants chaque jour. Par chance, ce jour-là, il est disponible et elle n’est pas la seule à vouloir sa part. Une foule s’agglutine devant les palettes qui se vident à grande vitesse. Un salarié de l’enseigne nous explique que c’est tous les jours le même spectacle.

Pourtant en ce qui concerne le lait, les autorités se veulent rassurantes, garantissant l’absence de pénurie. Lors d’une déclaration médiatique accordée ce mardi 2 janvier, Mohamed Chouikhi, vice-président de l’Union tunisienne de l’Agriculture et de la pêche (UTAP), a déclaré qu’il n’y a pas de crise du lait. La crise a été déclenchée par la frénésie des consommateurs qui cherchent à acheter du lait en grandes quantités, créant ainsi une situation de crise qui n’a pas lieu d’être selon lui.

Où est l’huile d’olive à 15DT ?

Nous laissons la mère de famille rejoindre une queue d’une cinquantaine de personnes à l’entrée du lieu de stockage du magasin. Nous interrogeons les clients qui attendent patiemment. « On nous a dit qu’il y avait une livraison d’huile d’olive à 15DT et peut-être aussi du sucre…alors nous attendons », nous confie un quinquagénaire.

En effet en décembre dernier, face à la flambée du prix de l’huile d’olive, les ministères de l’Agriculture et du Commerce ont conjointement décidé de rendre accessible au grand public une réserve d’huile d’olive extra vierge conditionnée, atteignant environ 10 500 tonnes, sous la forme de bouteilles d’un litre. Cette quantité d’huile est distribuée à l’échelle nationale à un tarif privilégié de 15 dinars depuis le 15 décembre 2023. Pourtant, dans l’hypermarché que nous visitons pas de trace d’or vert à petit prix… « j’en ai déjà acheté mais je reviens car 1 litre ce n’est pas grand-chose. Je trouve initiative très bonne », nous dit une autre cliente.

Farine, semoule, beurre… au petit bonheur la chance

Autre produit en pénurie régulière, la farine. Cela fait de très longs mois que la farine est en disponibilité fluctuante dans les rayons. Ce jour-là, il est à peine 10h du matin que l’étal a déjà été dévalisé malgré la restriction à deux paquets par personne.

Exaspéré par cette situation, une femme témoigne. « Faire les courses est devenue un vrai calvaire. J’utilise beaucoup de farine car je fais mon propre pain pour éviter de faire la queue dans les boulangeries et je fais aussi les gâteaux pour mes enfants car ils sont devenus très cher », déplore-t-elle.

Le beurre également est en manque dans les magasins. Seule la margarine est disponible en quantité. Le prix d’une plaquette de 200 grammes est vendu au prix exorbitant de 6.9DT. Là aussi, un rationnement à deux paquets est de rigueur.

Pour ce qui est du riz, pas la peine d’en chercher il n’y en a pas et cela fait plusieurs semaines que l’hypermarché n’en reçoit plus. Un client interrogé nous confie une anecdote assez significative de la situation en cours. « L’été dernier j’ai demandé à mon frère qui habite en France de me ramener du riz car je n’en trouve nulle part », dit-il d’un sourire en coin, cachant très mal son exaspération.

Il est clair que les déclarations rassurantes des autorités contrastent avec la réalité vécue par les consommateurs, illustrée par des scènes de foule dans les supermarchés. La situation décrite souligne la nécessité d’une gestion plus efficace de l’approvisionnement alimentaire pour répondre aux besoins de la population mais également une sensibilisation plus accrue auprès des Tunisiens afin d’éviter la frénésie.

Wissal Ayadi